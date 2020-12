Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im 3. Quartal 2020 sind die Umsätze im Ausbaugewerbe um 0,4% gegenüber dem 3. Quartal 2019 gesunken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bezogen auf die einzelnen Wirtschaftszweige gab es im 3. Quartal 2020 bei den "Sonstigen Bauinstallationen" mit +3,8% das stärkste Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darunter fallen insbesondere Dämmungsarbeiten gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung. Auch in der Bautischlerei und -schlosserei sowie bei den Fußboden- und Wandarbeiten in Innenräumen stiegen die Umsätze leicht an. Die vorwiegend schwache Entwicklung in den Gewerken des Ausbaugewerbes zeigt sich bei der Elektroinstallation mit einem Rückgang von 1,7% am stärksten.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_502_44131.html (14.12.2020/ac/a/m)