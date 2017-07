Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Vormonatsvergleich nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Juni 2017 um 84 000 Personen oder 0,2% an. Die Zunahme von Mai auf Juni 2017 war höher als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (+59 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im Juni 2017 gegenüber dem Vormonat um 45 000 Personen oder 0,1% zu.



Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahl für den Berichtsmonat Juni 2017 wurden im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch die vorläufigen monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit ab dem Jahr 2013 neu berechnet. Hierbei wurden alle zum jetzigen Berechnungszeitpunkt zusätzlich verfügbaren erwerbsstatistischen Quellen in die Erwerbstätigenrechnung einbezogen. Aus der Neuberechnung resultierten für die monatlichen Erwerbstätigenzahlen Vorjahresveränderungsraten, die maximal um 0,1 Prozentpunkte von den bisher veröffentlichten Ergebnissen nach oben oder nach unten abweichen.



Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Juni 2017 bei 1,56 Millionen Personen. Im Vergleich zum Vormonat nahm sie um 0,6% oder 4 000 Personen ab. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse, betrug die Zahl der Erwerbslosen 1,63 Millionen Personen. Sie war damit um rund 20 000 Personen niedriger als im Vormonat. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Juni 2017 bei 3,8%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen:





