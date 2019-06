Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland lagen im 1. Quartal 2019 durchschnittlich um 5% höher als im 1. Quartal 2018, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wohnimmobilien in sieben größten Metropolen gegenüber 2015 um bis zu 40,8% teurerSeit Ende 2015 sind die Preise für Wohnimmobilien bundesweit um 22% gestiegen. Eine überdurchschnittlich starke Preisdynamik hatten mit einem Anstieg von 40,8% Eigentumswohnungen in den Metropolen. Auch Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich in diesen größten sieben Städten um 36,4%. In anderen Großstädten und außerhalb der Ballungsräume nahmen die Preise seit 2015 ebenfalls deutlich zu. So lagen die Preise für Häuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen 21,4% über den Preisen des 4. Quartals 2015; Wohnungen verteuerten sich in diesen Regionen um 16,3%. (26.06.2019/ac/a/m)