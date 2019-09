Das Finanzvermögen der Länder erhöhte sich 2018 um 7,3% beziehungsweise 16,9 Milliarden Euro auf 247,5 Milliarden Euro. Die Gemeinden und Gemeindeverbände wiesen zum Jahresende ein Finanzvermögen von 218,4 Milliarden Euro auf. Das entspricht einem Anstieg von 5,4% beziehungsweise 11,2 Milliarden Euro.



Entwicklung in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich



Die Entwicklung der Finanzvermögen verlief in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich (jeweils Land und Gemeinden/Gemeindeverbände zusammen betrachtet). Bayern verzeichnete mit 41,0% den größten Anstieg des Finanzvermögens, gefolgt von Bremen (+12,0%), Sachsen (+11,7%) und Mecklenburg-Vorpommern (+11,4%). Die Entwicklung in Bayern war maßgeblich durch einen neu in den Berichtskreis der Finanzvermögenstatistik aufgenommenen Extrahaushalt geprägt. Ohne diesen Sondereffekt hätte der Anstieg lediglich 4,9% betragen. Die stärksten Rückgänge des Finanzvermögens hatten Niedersachsen (-9,1%), Sachsen-Anhalt (-4,4%) und Rheinland-Pfalz (-3,1%).



Sozialversicherung weiterhin mit starkem Zuwachs



Die Sozialversicherung wies zum Ende des Kalenderjahres 2018 ein Finanzvermögen beim nicht-öffentlichen Bereich von 175,7 Milliarden Euro auf. Dies entsprach einem Zuwachs von 16,6 Milliarden Euro beziehungsweise von 10,4%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/09/PD19_376_714.html







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) wies gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischer Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland) zum Jahresende 2018 ein Finanzvermögen von 963,8 Milliarden Euro auf, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich damit das Finanzvermögen gegenüber den revidierten Ergebnissen zum Jahresende 2017 um 3,1% beziehungsweise 28,6 Milliarden Euro erhöht.Bund baut Vermögen um 16,1 Milliarden Euro abLänder und Gemeinden mit Vermögensaufbau um 28,1 Milliarden Euro