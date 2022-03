Binnenschifffahrt kann Rückgänge der Jahre 2018 und 2020 nicht ausgleichen



In den vergangenen fünf Jahren waren die Jahre 2020 (Corona-Krise) und 2018 (Niedrigwasserstände der wichtigsten Binnenwasserstraßen) für die Binnenschifffahrt schwierige, von sehr stark rückläufigen Veränderungsraten im jeweiligen Vorjahresvergleich geprägte Jahre. Die Zuwächse in den Jahren 2021 und 2019 reichten nicht aus, diese Rückgänge auszugleichen und wieder das Niveau des Jahres 2017 (222,7 Millionen Tonnen) zu erreichen: Verglichen mit 2017 war das Transportaufkommen des Jahres 2021 um 12,4% niedriger. Ihren Höchststand seit der Deutschen Vereinigung hatte die beförderte Gütermenge in der Binnenschifffahrt vor der Finanzmarktkrise im Jahr 2007 mit 249 Millionen Tonnen erreicht.



Transportmenge im innerdeutschen Verkehr auf niedrigstem Stand seit 1991



Die aus dem Ausland empfangene Gütermenge (88,2 Millionen Tonnen) nahm 2021 mit +12,3% oder 9,7 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Der Versand in das Ausland (49,8 Millionen Tonnen) sowie der Transitverkehr (10,6 Millionen Tonnen) wuchsen mit +1,8% beziehungsweise +1,0% moderat. Die Transportmenge im innerdeutschen Verkehr verzeichnete mit 46,6 Millionen Tonnen (-7,2%) den tiefsten Stand seit der Deutschen Vereinigung.



