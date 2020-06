Vor allem die deutlichen Preisrückgänge bei Energieprodukten wirkten sich dämpfend auf die Inflationsrate aus: Ohne Berücksichtigung der Preise für Energieprodukte hätte die Inflationsrate im Mai 2020 weitaus höher bei +1,6% gelegen.



Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist überdurchschnittlich um 1,3%



Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im Mai 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat überdurchschnittlich um 1,3%. Bedeutsam für die Preisentwicklung der Dienstleistungen war die Preiserhöhung bei den Nettokaltmieten (+1,4%), da private Haushalte einen großen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Die Lockerung der Corona-Maßnahmen ermöglichte den Konsumenten, Dienstleistungen wieder stärker zu nutzen. Jedoch mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher beispielsweise für Leistungen beim Friseur und für die Körperpflege 4,4% mehr bezahlen als vor einem Jahr. Auch beim Besuch in Restaurants, Cafés und im Straßenverkauf stiegen die Preise um 2,4%. Ein Grund dürfte hier jeweils die Umsetzung der Hygieneauflagen nach der Wiedereröffnung in Zeiten der Corona-Pandemie sein.



Preisrückgang binnen Monatsfrist bei Energie, aber Anstieg bei Obst



Im Vergleich zum April 2020 sank der Verbraucherpreisindex insgesamt im Mai 2020 um 0,1%. Die Preise für Energieprodukte gingen mit 1,3% deutlich zurück, insbesondere wurden Heizöl (-7,0%) und Kraftstoffe (-2,4%) billiger. Dagegen stiegen die Preise für Obst um 1,3%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_216_611.html (16.06.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Mai 2020 bei +0,6%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit schwächte sich die Inflationsrate den dritten Monat in Folge ab. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat April 2020 um 0,1%.Durch sinkende Energiepreise verbilligten sich Waren binnen Jahresfrist um 0,4%Inflationsrate ohne Energieprodukte mit +1,6% deutlich über der Gesamtteuerung