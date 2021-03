Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate im Februar 2021 bei +1,4% gelegen.



Nettokaltmieten gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3% gestiegen



Die Preise für Dienstleistungen insgesamt lagen im Februar 2021 um 1,4% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die aufgrund des großen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushalte bedeutsamen Nettokaltmieten verteuerten sich um 1,3%. Stärker erhöhten sich die Preise unter anderem für Leistungen sozialer Einrichtungen (+6,5%) und Finanzdienstleistungen (+6,2%). Günstiger waren hingegen zum Beispiel Telekommunikationsdienstleistungen (-1,0%).



Preise für Heizöl und Kraftstoffe im Vormonatsvergleich 3,6% höher



Im Vergleich zum Januar 2021 stieg der Verbraucherpreisindex im Februar 2021 um 0,7%. Energieprodukte wurden um 1,5% teurer, insbesondere mussten Verbraucherinnen und Verbraucher mehr für Heizöl (+6,5%) und für Kraftstoffe (+3,0%) bezahlen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Vormonatsvergleich um 0,7%, teurer wurde hier vor allem Gemüse (+2,0%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_117_611.html (12.03.2021/ac/a/m)





