Die Preisentwicklungen bei Nahrungsmitteln und bei Energie wirkten sich im Februar 2020 erhöhend auf die Inflationsrate aus: Ohne Berücksichtigung der Preise für Nahrungsmittel und Energie hätte die Inflationsrate im Februar 2020 nur bei +1,5% gelegen.



Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist um 1,6%



Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im Februar 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat mit +1,6% etwas schwächer als die der Waren. Die aufgrund des großen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushalte bedeutsamen Nettokaltmieten verteuerten sich um 1,5%. Überdurchschnittlich verteuerten sich zum Beispiel Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+4,4%) sowie die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+3,8%). Hingegen wirkten sich die Preisentwicklungen im Bildungswesen (-2,3%) und bei der Telekommunikation (-0,5%) leicht dämpfend auf die Teuerungsrate aus.



Saisonbedingter Preisanstieg gegenüber dem Vormonat, aber Preisrückgang bei Heizöl



Im Vergleich zum Januar 2020 stieg der Verbraucherpreisindex im Februar 2020 um 0,4%. Hervorzuheben sind hier saisonbedingte Preisanstiege, zum Beispiel bei Pauschalreisen (+15,5%) und Bekleidungsartikeln (+2,7%). Hingegen gingen die Energiepreise um 1,2% zurück, vor allem wurde Heizöl (-8,3%) günstiger.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_091_611.html (13.03.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Februar 2020 bei +1,7%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit blieb die Inflationsrate unverändert (Januar 2020: +1,7%). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat Januar 2020 um 0,4%.Waren teurer als ein Jahr zuvor - Nahrungsmittelpreise um 3,3% gestiegenInflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel bei +1,5%