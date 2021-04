Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucher­preisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im April 2021 voraussichtlich +2,0% betragen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die endgültigen Ergebnisse für April 2021 werden am 12. Mai 2021 veröffentlicht. (Pressemitteilung vom 29.04.2021)Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/04/PD21_208_611.html (30.04.2021/ac/a/m)