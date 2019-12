Erdgas wichtigster Energieträger in der Industrie, Kohle verliert an Bedeutung



Die Zusammensetzung der zur Stromerzeugung eingesetzten Energieträger hat sich seit 2008 verändert: Der Anteil von Erdgas stieg von 35,9% im Jahr 2008 auf nunmehr 49,2%. Erdgas ist somit der wichtigste Energieträger in der Industrie. Der Anteil der Energie, die durch Stein- und Braunkohle gewonnen wurde, ist hingegen von 25,4% (2008) auf 12,1% (2018) zurückgegangen.



30% der 2018 von der Industrie erzeugten Strommenge stammen aus Betrieben der Chemischen Industrie, 19 % aus der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie 13% aus der Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/12/PD19_483_433.html (13.12.2019/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2018 haben die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus 55 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht dies einem Anteil von 12,6% an der von der amtlichen Statistik erfassten Bruttostromerzeugung in Deutschland (436 TWh einschließlich Kraftwerken der allgemeinen Versorgung). Damit war der Anteil des Industriestroms an der gemeldeten Bruttostromerzeugung um 0,3 Prozentpunkte höher als 2017. Seit 2008 stieg der Anteil um 4,0 Prozentpunkte. Die Industriekraftwerke dienen in erster Linie der Eigenversorgung, jedoch wird vielfach Elektrizität an andere Betriebe oder an das Elektrizitätsversorgungsnetz abgegeben.