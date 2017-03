Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2016 blieb die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2016 gegenüber dem Vorjahr um 2,5% auf 2,5 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit) zu. Er stieg damit erneut stärker als der Binnenschiffsverkehr insgesamt.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/03/PD17_110_463.html;jsessionid=A862D77C1C179B7A4ECF0750B0FCDE16.cae3 (30.03.2017/ac/a/m)