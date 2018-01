Von Januar bis November 2017 setzte das deutsche Gastgewerbe real 1,0% und nominal 3,0% mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) stieg der Umsatz im November 2017 im Vergleich zum Oktober 2017 sowohl real als auch nominal um 0,1%.



Methodische Hinweise:



Die Erhebung erfasst Unternehmen des Gastgewerbes mit einem Umsatz von mindestens 150.000 Euro pro Jahr. Destatis berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Unternehmen und aktualisiert deshalb laufend die ersten nachgewiesenen Ergebnisse.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/01/PD18_018_45213.html (16.01.2018/ac/a/m)







