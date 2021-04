Bei den Preisen für Schafe und Ziegen wurde - ebenfalls wie in den vergangenen Monaten - eine entgegengesetzte Entwicklung beobachtet: Hier stiegen die Preise von Februar 2020 bis Februar 2021 um 26,7%, von Januar 2020 auf Januar 2021 lag die Veränderung bei +27,7%. Die Preissteigerung ist auf ein andauernd knappes Angebot zurückzuführen.



Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 8,2% gestiegen - für Getreide sogar um 20,8%



Im Gegensatz zu den tierischen Erzeugnissen stiegen die Preise für pflanzliche Erzeugnisse im Februar 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,2%. Der Anstieg ist vor allem auf die um 20,8% höheren Preise für Getreide zurückzuführen. Einen ähnlich starken Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat hatte es zuletzt im Februar 2019 gegeben. Ein Auslöser für den Preisanstieg könnte die Sorge vor Auswinterungsschäden (Schäden an im Freien überwinternden Kulturpflanzen durch Kälte, Fäulnis, Luft- und Wassermangel), in wichtigen Exportländern und die dadurch höhere Nachfrage nach Getreide aus Deutschland sein.



Beim Gemüse betrug die Preissteigerung im Februar 2021 gegenüber Februar des Vorjahres 12,9%. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem die Preissteigerungen beim Salat (+29,8%) durch das witterungsbedingt verknappte Angebot.



Auch beim Obst kam es zu Preissteigerungen: Die Preise lagen im Februar 2021 um 30,6% höher als noch vor einem Jahr. Erwähnenswert sind hierbei die gestiegenen Erzeugerpreise für Tafeläpfel (+15,2%). Die Preissteigerung ist hauptsächlich Folge der frostbedingten Ernteausfälle im Frühjahr 2020 in einigen Regionen Deutschlands (z. B. in Teilen von Thüringen, Sachsen und dem Rheinland) begründet.



Für Speisekartoffeln sinken die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat hingegen bereits seit September 2019. Im Februar 2021 waren sie 51,7% und im Januar 2021 51,9% niedriger als im Vorjahresmonat. Hierfür dürfte vor allem die fehlende Nachfrage aus der Gastronomie und aus Großküchen verantwortlich sein. Daneben könnte auch die schlechtere Produktqualität eine Rolle spielen, die unter anderem durch die Trockenheit in Süddeutschland und Frostschäden in Norddeutschland verursacht wurde. (14.04.2021/ac/a/m)





