Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten der Erwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige und nicht als Erwerbslose zählen.



Erwerbstätigenzahl im 3. Quartal 2020 saisonbereinigt 0,1% niedriger als im 2. Quartal 2020



Im Durchschnitt gab es im 3. Quartal 2020 nach vorläufigen Berechnungen rund 44,7 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). Im Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 48 000 oder 0,1%. Ausführliche Ergebnisse zum 3. Quartal 2020 erscheinen am 17. November 2020.



Erwerbslosenquote im September 2020 bei 4,4%



Nach Schätzungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im September 2020 bei 1,97 Millionen Personen. Das waren 54 000 Personen oder 2,5% weniger als im August 2020. Im Vergleich zum September 2019 stieg die Zahl der Erwerbslosen um 635 000 Personen (+48,1%). Die Erwerbslosenquote lag im September 2020 bei 4,4%.



