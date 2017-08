48% der BAföG-Empfänger/-innen (rund 394 000) erhielten eine Vollförderung, also den maximalen Förderbetrag. Die Höhe des Förderbetrages ist abhängig von der Ausbildungsstätte (zum Beispiel Berufsfachschule oder Hochschule) und der Unterbringung (bei den Eltern oder auswärts). Eine Teilförderung, die geleistet wird, wenn das Einkommen der Geförderten oder der Eltern bestimmte Grenzen übersteigt, erhielten 52% der BAföG-Empfänger/-innen (etwa 429 000). Die Zahl der Vollgeförderten sank im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1,4%, die Zahl der Teilgeförderten hingegen um 8,9%.



Ab 2015 hat der Bund die volle Finanzierung der Leistungen nach dem BAföG übernommen. Im Jahr 2016 betrugen die Ausgaben des Bundes 2,9 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die gesamten Ausgaben für die BAföG-Leistungen um rund 102 Millionen Euro oder 3,4% zurück. Für die Schülerförderung wurden knapp 0,8 Milliarden Euro (-43 Millionen Euro) bereitgestellt und für die Studierendenförderung 2,1 Milliarden Euro (-59 Millionen Euro).



Im Durchschnitt erhielten geförderte Schülerinnen und Schüler monatlich 435 Euro pro Person (+14 Euro) und geförderte Studierende 464 Euro pro Person (+16 Euro).



28% aller Geförderten wohnten bei ihren Eltern und 72% außerhalb des Elternhauses.(04.08.2017/ac/a/m)





