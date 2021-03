Umsatz im 4. Quartal 2020 um 13,3% höher als im Vorjahresquartal



Im 4. Quartal 2020 war der Umsatz im Ausbaugewerbe 13,3% höher als im 4. Quartal 2019. Alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes verbuchten deutliche Umsatzzuwächse. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen im gesamten Ausbaugewerbe stiegen die Umsätze in der Gas- und Wasserinstallation mit +14,9% sowie in der Bautischlerei und -schlosserei mit +14,6% am stärksten. Die Zahl der Beschäftigten im Ausbaugewerbe stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,5%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_119_44131.html





Das Ausbaugewerbe hat im Jahr 2020 trotz der Corona-Krise einen 6,2% höheren Umsatz als 2019 erzielt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Damit ist der Umsatz des Ausbaugewerbes im siebten Jahr in Folge gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, konnten 2020 alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes Umsatzzuwächse verzeichnen. Unter den umsatzstärksten Gewerken des Ausbaugewerbes stiegen die Umsätze in der Gas- und Wasserinstallation mit +7,0% sowie in der Elektroinstallation mit +6,7% am stärksten. Die Zahl der Beschäftigten im Ausbaugewerbe stieg gegenüber 2019 um 1,0%.