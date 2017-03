Cloud Computing für Unternehmen bedeutet, dass über das Internet IT-Dienste wie Software oder Speicherplatz, sogenannte Cloud Services, bedarfsgerecht bereitgestellt und nutzungsabhängig abgerechnet werden.



Die Nutzung von Cloud Computing nahm mit der Unternehmensgröße zu. Während 15% der kleinen Unternehmen (10 bis 49 Beschäftigte) Cloud Computing nutzten, lag der Anteil bei den mittelgroßen Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) bei 21%. Bei Großunternehmen (250 und mehr Beschäftigte) waren es sogar 38%.



Die Unternehmen nutzten Cloud Computing am häufigsten für die Speicherung von Daten (63%), zum Versenden und Empfangen von E-Mails (49%) oder zum Betrieb von Unternehmensdatenbanken (33%). Zudem wurde Cloud Computing auch für Softwareanwendungen im Rechnungswesen (26%), zur Verwaltung von Kundendaten (19%) oder zur Anmietung von Rechenkapazität zur Ausführung unternehmenseigener Software (19%) eingesetzt. (20.03.2017/ac/a/m)





