Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat heute die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Juni 2020 veröffentlicht, so die Experten von State Street."Die Risikobereitschaft ist im Juni wieder stark gewachsen. Getragen von einer besseren Stimmungslage in allen Regionen ist der globale ICI auf 94,3 gestiegen, das ist der höchste Stand seit fast zwei Jahren," erläutere Rajeev Bhargava, Leiter des Bereichs Investor Behavior Research bei State Street Associates. "Die beispiellosen Maßnahmen der Zentralbanken in Verbindung mit dem Wiederanlaufen der großen Volkswirtschaften rund um den Globus haben bei den Anlegern vermutlich zu einem optimistischeren Stimmungsbild geführt. Es wird jedoch wichtig sein, festzustellen, ob die positive Dynamik im Stimmungsbild anhält, da Hinweise auf eine zweite Welle von COVID-Infektionen die Volatilität an den Vermögensmärkten vorantreiben."Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index von Kenneth Froot und Paul O'Connell von State Street Associates, dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen von State Street Global Exchange. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze. (25.06.2020/ac/a/m)