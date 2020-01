Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat heute die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Dezember 2019 bekannt gegeben, so die Experten von State Street.Der Investor Confidence Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze."Die Anlegerstimmung in Nordamerika bleibt weiter hinter der in Europa und Asien zurück. Der Optimismus in Bezug auf ein tragfähiges Handelsabkommen mit China scheint den Appetit der asiatischen Anleger erhöht zu haben, auch wenn er immer noch unter der neutralen Marke von 100 liegt," erkläre Rajeev Bhargava, Head of Investor Behavior Research bei State Street Associates. "Interessanterweise hat sich der Stimmungsaufschwung jedoch nicht auf Europa übertragen; hier ist das Vertrauen der Anleger diesen Monat stark gesunken, was möglicherweise auf das Zusammenspiel zwischen schwächeren Wirtschaftsdaten und anhaltender Unsicherheit wegen eines harten Brexit in der Region zurückzuführen ist." (02.01.2020/ac/a/m)