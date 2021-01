Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem kräftigen Anstieg von 2,1 Prozent im dritten Quartal konnte die Wirtschaft Südkoreas im letzten Dreimonatszeitraum 2020 noch einmal um 1,1 Prozent zulegen, so die Analysten von Postbank Research.Dagegen habe eine schwache Binnennachfrage das BIP-Wachstum mit 0,3 Prozentpunkten belastet. Insbesondere der private Konsum habe gegen Jahresende unter der dritten Coronavirus-Welle gelitten, obwohl die Beschränkungen in Südkorea im internationalen Vergleich noch vergleichsweise mild ausgefallen seien. Zwar seien die Maßnahmen zur Wahrung sozialer Distanz im Januar noch grundsätzlich in Kraft geblieben, angesichts sinkender Infektionszahlen seit Jahresbeginn würden sich aber weitere mögliche Erleichterungen abzeichnen. Auch plane die Regierung schnellere Coronavirus-Impfungen, sodass bereits im dritten Quartal 70 Prozent der Bevölkerung eine Immunisierung erhalten haben könnten. Damit sollte auch die wirtschaftliche Erholung in Südkorea etwas früher einsetzen als bisher erwartet.Nach einem schwachen Jahresstart habe sich der Südkoreanische Won gegenüber dem Euro in den vergangenen Handelstagen indes kaum verändert präsentiert. (27.01.2021/ac/a/m)