Bonn (www.aktiencheck.de) - ie Staaten Mittelosteuropas freuten sich in den vergangenen Jahren über relativ hohe Wachstumsraten, so die Analysten von Postbank Research.



BIP-Zuwächse von bis zu fünf Prozent wie in Polen und Ungarn könnten sich die westeuropäischen EU-Länder nur erträumen. Auch der Industriesektor habe sich bis zuletzt weitaus besser geschlagen als im Rest der Union. Auf Dauer könnten sich die Länder dem globalen Abwärtstrend im Verarbeitenden Gewerbe aber nicht entziehen. Zu eng sei die Handelsverflechtung mit Staaten, die sich wie Deutschland in einer anhaltenden Industrierezession befinden würden. Dies könnte das Potenzial für Kursanstiege an den betreffenden Aktienmärkten zunächst noch begrenzen. Die mittelfristigen Aussichten seien jedoch gut. Denn die Unternehmensgewinne in Polen und Ungarn sollten zweistellig zulegen können, die jeweiligen Bewertungen lägen rund zwölf beziehungsweise zwei Prozent unter dem langjährigen Median. (14.01.2020/ac/a/m)



