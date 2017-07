Starker Kursrückgang bei Tesla

Der amerikanische E-Auto Hersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) habe bekannt gegeben, dass seine Modelle X und S nur noch auf Vorbestellung frühestens im Jahre 2018 zu erhalten seien, die Produktion sei auf knapp 100.000 Stück begrenzt worden. Außerdem wolle Tesla mit dem neuen Model 3 auch den Massenmarkt für Elektroautos erreichen, der jedoch zurzeit träge Entwicklungen aufweise. Für das Model 3 habe Tesla eine Produktion von rund 20.000 Stück pro Monat bestätigt. Planungen des Unternehmens würden für 2020 einen Absatz von rund 1.000.000 Autos verkünden. Jedoch seien für viele Anleger die Zielsetzungen des Unternehmens nicht realistisch, sodass der Aktienkurs diese Woche scharf korrigiert habe. Selbst bei den aktuellen Kursen sei die Aktie von Tesla sehr hoch bewertet, laut Experten sei das Rückschlagpotenzial bei Verfehlung der Analystenschätzungen enorm.



Milliardenschwere Übernahme des Zahlungsabwicklers Worldpay



Worldpay (ISIN: GB00BYYK2V80, WKN: A1416S, Ticker-Symbol: WPP) habe im Laufe der Woche bestätigt, vom amerikanischen Unternehmen Vantiv (ISIN: US92210H1059, WKN: A1JU1E, Ticker-Symbol: V7T) für rund 8,7 Milliarden Euro übernommen zu werden. Vantiv sei einer der populärsten Anbieter im US-Raum, wenn es um das Errichten von Zahlungsmöglichkeiten für Geschäftskunden gehe. Dabei biete das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten von eCommerce-Lösungen bis hin zu standardisierten Zahlungsterminals. Die Entwicklungsmöglichkeiten durch das Angebot von Vantiv hätten Worldpay überzeugt, um den Mitbieter JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) aus dem Rennen zu werfen.



Gemeinsam würden die Zahlungsabwickler hoffen, durch die Übernahme hohe Umsatzsynergien erzielen zu können und somit den Vorsprung vor Konkurrenten wie PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) oder Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) auszubauen. Dazu sollte auch der nun erweiterte Kundenkreis führen. Worldpay biete beispielsweise nicht nur den herkömmlichen Geschäftskunden Zahlungsmöglichkeiten an, sondern berate auch Unternehmen aus den Bereichen Videogames, Glücksspiel und Reisen. An der Börse sei die Übernahme jedoch mit Ernüchterung betrachtet worden, da sich Anleger durchaus höhere Summen versprochen hätten. Letztendlich zahle Vantiv aber nur 380 Pence je Aktie, 55 davon in bar und den Rest in eigenen Aktien. Daraufhin habe Worldpay einen Kursverlust von knapp 11 Prozent nach Bekanntgabe der Übernahme erlitten. (Marktticker vom 07.07.2017) (10.07.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während in den USA der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der Technologieindex NASDAQ (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) leichte Verluste verzeichneten, konnte der Dow Jones leichte Zugewinne verbuchen, so die Experten von Union Investment.Die europäischen Aktienmärkte hätten sich nach den Kursverlusten der Vorwoche weitgehend behaupten können. Der nordkoreanische Raketentest vom Dienstag habe die Stimmung an den weltweiten Börsen trotz der positiv überraschenden Werte des veröffentlichten ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA belastet. Dieser habe einen Wert von über 58 Punkten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland sei sogar oberhalb der Marke von 60 bei 60,1 Zählern gelandet. Des Weiteren habe der rückläufige US-Dollarkurs Druck auf den exportorientierten deutschen Aktienmarkt ausgeübt. Bei den Veröffentlichungen der Protokolle der der letzten FED-Sitzung in dieser Woche sei deutlich erkennbar gewesen, dass die geldpolitische Straffung in den USA weiterhin der Grundton der US-Notenbank bleibe. Es habe jedoch vereinzelt mahnende Worte zu potenziellen Leitzinserhöhungen in den kommenden Monaten gegeben.