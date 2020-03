Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Ausbreitung und der Ölpreiskrieg nach dem Scheitern der "OPEC+"-Gespräche haben zu sehr starken Marktverwerfungen geführt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei von der Spitze vor ca. drei Wochen um mehr als 20% gefallen. Er habe den ersten Bärenmarkt seit der Finanzkrise verzeichnet - und das in Rekordgeschwindigkeit. Brentöl (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) sei an einem Tag zeitweise mehr als 30% gefallen, Aktienindices hätten Tagesverluste von mehr als 10% gesehen und die Risikoaufschläge bei Anleihen seien in die Höhe geschnellt. Wann finde der Markt einen Boden? Unserer Meinung nach müssen dafür vier P's gegeben sein: Positionierung, Profitabilität, Politikunterstützung und Panik, so Dr. Bernd Meyer weiter. Die Positionierung in Risikoanlagen sei nun bei vielen Anlegergruppen gering. Politikunterstützung komme Schritt für Schritt von Zentralbanken und Regierungen. Panik sei spätestens nach letztem Donnerstag auch da. Was die Profitabilität anbelange, so seien die Analysten noch zu optimistisch. Der Markt preise jedoch bereits eine milde Rezession. Wir dürften uns langsam dem Boden nähern, so Dr. Bernd Meyer weiter.



Um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus zu mildern, erwarte der Markt, dass nach den geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken nun auch die Regierungen weitere fiskalpolitische Stimulierungsprogramme umsetzen würden. Am 26./27. März finde das EU-Gipfeltreffen der Regierungschefs und am 30./31. März der EU-China-Handelsgipfel statt. Bei den Vorwahlen am 17. März in Florida, Illinois und Ohio werde sich zudem zeigen, ob Joe Biden seinen Vorsprung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten weiter ausbauen könne. Die Veröffentlichungen der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland am morgigen Dienstag und der Philadelphia FED Index für die USA am Donnerstag für den Monat März dürften erste Einblicke über die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus geben. Des Weiteren würden am 17. März die britischen Arbeitsmarktdaten sowie die US-Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktionsdaten für Februar publiziert. (16.03.2020/ac/a/m)



