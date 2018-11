Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

68,72 USD +0,82% (08.11.2018)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



Nasdaq Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (09.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) charttechnisch unter die Lupe.Seit drei Jahren habe die Starbucks-Aktie den dynamischen Kursanstieg der vorangegangenen sieben Jahre konsolidiert, indem das Papier zwischen 64 USD auf der Ober- und 47 USD auf der Unterseite hin und her gependelt habe. Aus charttechnischer Sicht sei das beschriebene Kräftesammeln nun beendet, denn der Sprung über die Hochs von 2015 und 2017 bei 64,00/64,87 USD dürfte für ein neues Aufwärtsmomentum sorgen. Schließlich sei die Auflösung der eingangs beschriebenen Schiebezone gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch und damit einem der besten Signale der Technischen Analyse.Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde dabei durch verschiedene Indikatoren reduziert. So habe der Titel den im Verlauf des RSI bestehenden Konsolidierungstrend zuletzt zu den Akten legen können. Diesem Beispiel sei der MACD jüngst gefolgt, indem der Trendfolger seine Signallinie von unten nach oben durchschnitten habe. Aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsmusters ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 17 USD. Eine Absicherung auf Basis des Januarhochs bei 61,94 USD gewährleistet ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis neuer Longengagements, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:60,40 EUR +0,07% (09.11.2018, 08:53)XETRA-Aktienkurs Starbucks-Aktie:59,89 EUR (08.11.2018)