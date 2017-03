Börsenplätze Staramba-Aktie:



Die Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.



Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.



Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (09.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Staramba-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) spekulativ kaufenswert.Die in Berlin ansässige Staramba SE entwickle und vertreibe Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren. Der Vertrieb der digitalen Produkte und 3D-Figuren erfolge über einen eigenen Online-Shop sowie über Plattformen wie zum Beispiel Amazon. Zudem setze die Gesellschaft auf Unternehmenskunden, die mit dem Staramba 3D-Scanner Instagraph jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten selbst personifizierte 3D-Produkte anzubieten.Hierbei handle es sich um einen eigenentwickelten Fotogrammetrie-Scanner. Der 3D-Druck von Personen sei heutzutage nichts Besonderes mehr. Jeder, der etwas Kleingeld übrig habe, könne einen solchen Shop aufbauen und 3D-Figuren verkaufen. Unterschiede dürfte es allenfalls in der Qualität geben.Bis zu diesem Punkt sei das Unternehmen ganz nett - aber ohne echten Wettbewerbsvorteil. Große Highlights seien jedoch die zahlreichen namhaften Lizenzgeber aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zähle zum Beispiel die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, der FC Bayern München, Borussia Dortmund sowie Arsenal London und der FC Chelsea. Aus dem Bereich Entertainment gehöre beispielsweise Elvis Presley dazu. Zudem befinde sich der Papst in der Pipeline von Staramba. Ein zentrales Element der Gesellschaft seien somit die Lizenzvereinbarungen mit bekannten Personen und Marken, die zur Generierung von 3D-Datensätzen von Personen sowie deren Verwertung, zum Beispiel über den 3D-Druck von Figuren, genutzt werden könnten.Wie Christian Daudert, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Staramba SE, den Experten bei ihrem Treffen in Frankfurt mitgeteilt habe, müsse das Unternehmen nicht selbst Millionen für die Lizenzen ausgeben. "Unsere Lizenzgeber partizipieren im Wesentlichen mit einer Umsatzbeteiligung." Ziel sei es, den umfangreichen Datenbestand im Bereich 3D weiter auszubauen und umfangreicher zu nutzen. Den Druck von Figuren bekannter Persönlichkeiten sehe Daudert künftig als "Brot- und Buttergeschäft", welches sich stets weiter nach oben entwickeln sollte. Künftig wolle das Unternehmen die Datensätze auch in Bereichen nutzen, die mit dem 3D-Druck nur wenig zu tun hätten. Das seien zum Beispiel Computerspiele und die gesamte Klaviatur im Bereich Social Virtual Reality. Daudert habe hierzu nicht zu sehr ins Detail gehen wollen. Er erwarte sich dadurch aber ganz andere Dimensionen, die mit dem Druck von 3D-Figuren sicherlich nicht möglich wären.Für Staramba sei es von großer Bedeutung, dass das Unternehmen die entsprechenden Lizenzrechte für die 3D-Datensätze behalte und weiter ausbaue. Daudert sei im Fußballgeschäft gut verdrahtet. Nach eigenen Angaben betreue er als Family Office das Vermögen vieler bekannter Spitzensportler mit einem Volumen von ca. 30 Mio. Euro. Im Beirat der Gesellschaft würden beispielsweise die ehemaligen Fußballprofis Fredi Bobic und Marco Rehmer sitzen. Mit einem Anteil von fast 30% sei die Obotritia Capital KGaA die größte Einzelaktionärin. Sie gehöre zu Rolf Elgeti. Elgeti sei einst CEO der TAG Immobilien AG gewesen und führe derzeit die Deutsche Konsum REIT AG als CEO. Elgeti habe sein Engagement bei Staramba massiv ausgebaut und sei von der Firma recht begeistert. Knapp 27% würden von der 11 Champions AG gehalten, die Daudert zuzurechnen sei. Privat halte der Staramba-Chef über 10% der Aktien.Staramba werde an der Börse aktuell mit knapp 30 Mio. Euro kapitalisiert. In der Bilanz türme sich ein Firmenwert von mehr als 80 Mio. Euro! Diese würden aus einer Verschmelzung der einstigen Holdinggesellschaft in ein operatives Unternehmen resultieren. Ein externes Gutachten habe diesen Wert entsprechend errechnet. Basis seien die immensen Datensätze von Staramba gewesen, die entsprechend geprüft worden seien. Oftmals seien natürlich solche Gutachten das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt sei. Es sei für die Experten immerhin eine Indikation, dass die Lizenzrechte für 3D-Formate der Stars mit Sicherheit ein Asset darstellen würden, welches durchaus sehr lukrativ sei.Die Staramba-Aktie ist spekulativ kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 09.03.2017)