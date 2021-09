TSXV-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

6,46 CAD -7,05% (31.08.2021, 22:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (01.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Die Lithiumknappheit führe dazu, dass aussichtsreiche Lithiumprojekte so heiß begehrt seien wie noch nie. Vor allem dann, wenn sie sich relativ schnell in Produktion bringen lassen würden. Aktien von Unternehmen, die über solche Projekte verfügen würden, hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten zum Teil enorm verteuert.So sei z.B. die Standard Lithium-Aktie seit Jahresbeginn von 1,70 Euro auf zeitweise über 7 Euro in die Höhe geschnellt. Zuletzt habe der Wert konsolidiert und koste aktuell 4,80 Euro. Ein sehr interessantes Einstiegsniveau übrigens. Bis zum Kursziel von 8 Euro habe die Standard Lithium-Aktie jetzt wieder ein Potenzial von über 65%, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:4,825 EUR +9,78% (01.09.2021, 14:40)