TSXV-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,71 CAD +19,35% (01.09.2021, 18:08)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (01.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Lithium-Aktien würden vom Elektroauto-Boom profitieren, denn Lithium sei wichtiger Bestandteil jeder Autobatterie. Das Alkalimetall müsse aufwändig produziert werden, der Bedarf sei größer als das Angebot. Das wirke sich nicht nur auf den Lithiumpreis aus, sondern schüttele regelmäßig auch die Aktienkurse durch. Am Mittwoch warte Standard Lithium mit einer guten Nachricht auf.Das kanadische Unternehmen, das in South Arkansas in den USA eine Lithiumcarbonat-Anlage installieren wolle, habe heute bekannt gegeben: Die Installation der Lithiumcarbonat-Anlage "SiFT" sei abgeschlossen, alle wichtigen Verbindungen zur bestehenden Anlage seien hergestellt und die Anlage sei in Betrieb genommen worden. Die Lithium-Extraction im "El Dorado"-Projekt beginne.Darauf hätten Börsianer lange gewartet. Der Aktienkurs von Standard Lithium schieße an der Heimatbörse Toronto um fast 20% nach oben. Die deutsche Notiz steige ähnlich stark auf 5,18 Euro. Im Juni habe ein rasanter Kursaufschwung begonnen, der die volatile Aktie zeitweise über die 7-Euro-Marke getrieben habe. Die anschließende Korrektur scheine nun beendet, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:5,16 EUR +7,41% (01.09.2021, 18:04)