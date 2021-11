Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (29.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Mit einem Gewinn von 1.150 Prozent seit der ersten Empfehlung im Sommer 2018 sei Standard Lithium hinter Tesla (1.775 Prozent) die zweitbeste Aktie im maydornreport. Könne man eine Aktie nach einer solchen Performance noch kaufen? Könne man! Sollte man im Falle von Standard Lithium sogar. Denn es gehe bei Aktien nicht darum, wie die Entwicklung in der Vergangenheit gewesen sei, sondern einzig allein um die weiteren Aussichten - und die könnten bei Standard Lithium besser kaum sein.Neben zwei sehr aussichtsreichen Lithiumprojekten im US-Bundesstaat Arkansas sei es vor allem die Extraktionstechnologie von Standard Lithium, die das Unternehmen so begehrt mache. Nachdem sich im Juli bereits der deutsche Chemiekonzern LANXESS an Standard Lithium beteiligt habe, steige jetzt auch der US-Mischkonzern Koch Industries (150 Milliarden Dollar Jahresumsatz) bei Standard Lithium ein. Die Investmenttochter Koch Investment Group erwerbe für 100 Millionen Dollar Aktien von Standard Lithium. Zudem sei eine operative Zusammenarbeit angekündigt worden.Durch den Einstieg von Koch bei Standard Lithium komme LANXESS unter Zugzwang und müsse sich nun zeitnah entscheiden, ob aus der Beteiligung und der Kooperation mit Standard Lithium nun doch noch mehr werde.Ein möglicher Bieterkampf und die massive Schieflage der Shortseller seien ein geradezu explosives Gemisch und könnten den Kurs von Standard Lithium schnell wieder in Richtung des bisherigen Rekordhochs von 11,04 Euro treiben. Aber das dürfte nur eine "Durchgangsstation" sein. Das Kursziel für Standard Lithium im maydornreport liege bei 15,00 Euro. Vom aktuellen Niveau aus (9,000 Euro) belaufe sich das Kurspotenzial also auf knapp 70 Prozent.70 Prozent Gewinn seien nicht schlecht, aber es wäre natürlich noch besser, bei einer Lithium-Story von Beginn an dabei zu sein, um einige hundert oder sogar über 1.000 Prozent zu verdienen. Genau eine solche Gelegenheit gebe es in Kürze. Vielleicht noch in diesem Jahr oder dann Anfang 2022 werde im maydornreport eine neue Lithium-Aktie vorgestellt. Der Börsengang des Unternehmens mit gleich mehreren hochinteressante Lithiumprojekten und einem Top-Management wird gerade vorbereitet, so Alfred Maydorn. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link