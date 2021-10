Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,73 EUR +5,60% (13.10.2021, 10:50)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

10,45 CAD +7,73% (12.10.2021, 23:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (Vereinigte Staaten). (13.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die Standard Lithium-Aktie habe gestern an der Heimatbörse in Kanada kurzzeitig am Allzeithoch geschnuppert, habe die zwischenzeitlich prozentual zweistelligen Gewinne aber dann nicht ganz über die Ziellinie bringen können. Dennoch: Am Ende sei ein Plus von knapp acht Prozent geblieben.Rückenwind erhielt die Aktie gestern von einer ersten Machbarkeitsstudie (PEA) für eines der Projekte im Süd-Westen Arkansas vorgelegt (SWA Lithium Projekt). Und die zahlen lesen sich beeindruckend, so Markus Bußler. Einmal in Produktion könnte das Projekt durchschnittlich 30.000 Tonnen Lithium-Hydroxid über einen Zeitraum von 20 Jahren produzieren. Die Kosten sollten bei 2.599 Dollar je Tonne liegen. Das Material solle Batteriequalität haben. Einziger Wermutstropfen - wenn man denn einen suchen wolle: Der Bau würde rund 870 Mio. US-Dollar verschlingen. Das sei auf den ersten Blick sicherlich eine Menge Geld. Doch aktuell lechze die Welt nach Lithium und die Finanzierung dürfte kaum Schwierigkeiten bereiten. Zudem dürfte eine solche PEA auch Begehrlichkeiten seitens der Produzenten wecken. Ob als Projektpartner oder aber als Käufer sei einmal dahingestellt. Aber, wie bereits gestern ausgeführt: Es dürften dieses Mal nicht die üblichen Verdächtigen der vergangenen Wochen und Monate in Form chinesischer Konzerne sein, die hier auf den Plan treten würden. Vielmehr seien hier Namen wie Albemarle oder sogar Batteriehersteller außerhalb Chinas gefragt, als potenzielle Investoren oder Übernehmer in Erscheinung zu treten.Die Standard Lithum-Aktie befinde sich in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch und stehe damit kurz davor, ein neues Kaufsignal zu generieren. Nach der neusten PEA lebe die Übernahmefantasie rund um den Konzern wieder auf. Aber auch die Möglichkeit, selbst zum Produzenten dürfe nicht ausgeschlossen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: