Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (04.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das Q3-Zahlenwerk habe ergebnisseitig über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei neben einer deutlicher als erwarteten Verbesserung der Kostenbasis ein geringerer Anstieg der Kreditabschreibungen als erwartet gewesen. Auf Segmentebene habe lediglich das Private Banking einen EBT-Anstieg verzeichnen können, während die anderen Segmente ggü. dem Vorjahr teilweise deutlich gesunken seien. Bei Regionenbetrachtung sei ebenfalls ein EBT-Rückgang in allen Regionen zu vermerken gewesen, mit Ausnahmen von ASEAN & South Asia, welche auf Vorjahresniveau geblieben sei.Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank die Kosten-Guidance für 2020 und 2021 bestätigt, welche für beide Geschäftsjahre eine Kostenbasis unter 10 Mrd. USD projiziere. Zudem wolle die Bank im Rahmen des Geschäftsberichts für 2020 ein Update über den Strategieplan sowie über die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen ausgeben. Aus Sicht des Analysten zeige die Bank eine anhaltend positive Entwicklung in Bezug auf das Kostenmanagement. Dies führe dazu, dass die starken Auswirkungen auf die operative Entwicklung durch die derzeitige Marktlage teilweise abgemildert werden könnten. Der Analyst lasse seine Prognosen unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Standard Chartered-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel werde bei 4,30 GBP belassen. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze Standard Chartered-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:3,888 EUR -5,31% (04.11.2020, 10:30)