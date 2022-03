Im Rohstoffsektor überwiege derzeit noch der Anstieg der Preise gegenüber dem drohenden Rückschlag für die Konjunktur. Beim Stahlpreis würden hier zwei wichtige Punkte eine Rolle spielen. Zum einen sei die Ukraine ein durchaus wichtiger Stahlexporteur, der nun wegfalle. Zum anderen habe der russische Stahlriese Severstal laut einem Bericht der Agentur Tass alle Lieferungen in die EU gestoppt.



Beides zusammen sorge für eine Verknappung des Angebots, die länger andauern dürfte. Während die Produktion in der Ukraine wegen der Kriegshandlungen auf längere Zeit ausfallen dürfte, reagiere Severstal auf die Sanktionen gegen Haupteigentümer Alexej Mordaschow, der in Deutschland v.a. durch sein Engagement bei TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) bekannt sei. Severstal wolle den eigenen Stahl nun auf alternative Märkte wie z.B. den Nahen Osten, Asien oder Südamerika umleiten.



Angesichts der Sanktionen könnten nach Severstal auch die Exporte weiterer russischer Stahlkonzerne wegbrechen. Für die deutschen Produzenten thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) und Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) seien möglicherweise steigende Stahlpreise natürlich positiv zu werten. Auch der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) profitiere. Angesichts des starken Sentiments könnten die Papiere auch nach dem jüngsten Anstieg noch weiter zulegen. (03.03.2022/ac/a/m)







Der Krieg in der Ukraine hat an der Börse vor allem Unternehmen aus zyklischen Branchen schwer zugesetzt, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Stahlaktien hätten sich diesem Abverkauf aber entziehen können und würden sich vielmehr stark präsentieren.