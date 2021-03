Newark (www.aktiencheck.de) - Kurzfristig sehen wir das Potenzial für ein starkes Wachstum Chinas im Jahr 2021, so die Experten von PGIM Fixed-Income.



Dahinter verberge sich jedoch ein gewisser Rückstand bei der wirtschaftlichen Neuausrichtung, da Industrie, Export und Immobilieninvestitionen das jüngste Wachstum angetrieben hätten, während der inländische Konsum geschrumpft sei. Gleichzeitig hätten die anhaltenden Investitionen in die Produktion sinnvolle technologische Verbesserungen verdrängt. Kurzfristig bleibe Chinas Wirtschaftswachstum daher von den Exporten abhängig, und der Übergang zu einer größeren Selbstversorgung sei noch nicht vollzogen.



Längerfristig konzentriere sich Chinas kürzlich veröffentlichter Fünfjahresplan auf Qualitäts- und Produktivitätsverbesserungen bei einem anhaltenden Rückgang des Produktivitätswachstums der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf etwa 6%, was nur leicht über dem Niveau von 4% in den USA und Europa im Jahr 2020 liege. Eines der Hauptprobleme, das die Produktivität hemme, sei das Modell der staatlichen Unternehmen (SOEs), das einige der größten Unternehmen des Landes umfasse und unter ungleichen Bedingungen funktioniere, was folglich die Gesamtproduktivität hemme, insbesondere in Schlüsselindustrien wie den IT-Dienstleistungen, der Automobilindustrie und den elektronischen Komponenten. (25.03.2021/ac/a/m)



