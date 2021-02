Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Square-Aktie hatbe im vergangenen Börsenjahr eine bemerkenswerte Kursentwicklung hingelegt und sich mehr als verdreifacht. Ob der Kursanstieg gerechtfertigt gewesen sei, würden Anleger am Dienstag erfahren, wenn das US-Unternehmen nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene Jahr vorstelle.Neben strukturellen Wachstumstrends im klassischen Payment-Geschäft profitiere Square längst auch vom Bitcoin-Boom. In der Cash-Ap‪p könnten Nutzer Bitcoin und einige weitere Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus habe Square im Oktober 2020 selbst rund 50 Mio. USD in Bitcoin investiert. Außerdem habe sich die App zu einer beliebten Aktienhandelsplattform entwickelt, nachdem viele US-Privatanlegern aus Frust vom Smartphone-Broker Robinhood gewechselt seien.‬‬"Der Aktionär" sei optimistisch, dass die Zahlen am Dienstag überzeugen könnten. Die Square-Aktie gehöre zu den Favoriten für das Börsenjahr 2021 und werde dieser Rolle bislang absolut gerecht. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger sollten aber die Quartalszahlen abwarten, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2021)Börsenplätze Square-Aktie: