Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

66,84 EUR -8,66% (02.08.2019, 12:45)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

80,98 USD +0,71% (01.08.2019, 22:03)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (02.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleister Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der US-Payment-Anbieter habe am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss Q2-Zahlen veröffentlicht - und die Erwartungen dabei nur teilweise erfüllt. Die Anleger habe Square mit dem jüngsten Zahlenwerk nicht überzeugen können. Im nachbörslichen US-Handel sei die Square-Aktie um rund acht Prozent eingebrochen und auch hierzulande sei der Kurs heute stark unter Druck. Das sei ärgerlich, angesichts von zuletzt mehr als 40 Prozent Kursplus alleine seit Jahresbeginn aber kein Beinbruch.Neben den Quartalszahlen habe das Unternehmen am Donnerstagabend auch den Verkauf des Essenslieferdienstes Caviar verkündet. Der US-Marktführer DoorDash werde die Sparte noch in diesem Jahr für 410 Millionen Dollar übernehmen. Laut einem Bericht von CNBC habe Square für Caviar im Jahr 2014 rund 44 Millionen Dollar bezahlt - der Wert des Dienstes habe sich somit in fünf Jahren beinahe verzehnfacht.DER AKTIONÄR werte die langfristigen Wachstumschancen von Square weiterhin positiv. Engagierte Anleger sollten daher dabei bleiben und auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen. Mutige Neueinsteiger können bei einer Stabilisierung wieder zugreifen und auf einen zügigen Rebound spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)Börsenplätze Square-Aktie: