Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (18.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Square-CEO Jack Dorsey habe via Twitter den nächsten Schritt der Krypto-Offensive seines Unternehmens verkündet. In mehreren Tweets habe er die Gründung einer neuen Unternehmenssparte angekündigt. Deren Aufgabe und Ziel sei der Aufbau einer Entwickler-Plattform für dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi). Der primäre Fokus liege dabei auf dem Bitcoin als Basis und der Name der neuen Sparte werde noch bekanntgegeben, so der Square-Chef.Dorsey sei nicht nur einer der prominentesten Bitcoin-Fürsprecher, er gehe auch mit gutem Beispiel voran und setze mit Square seit Jahren auch selbst auf die digitale Leitwährung. Nachdem Square den Nutzern der Payment-App "Cash" frühzeitig den Kauf und die Aufbewahrung von Bitcoin ermöglicht habe, habe das Unternehmen Ende 2020 und Anfang 2021 auch selbst Bitcoin als langfristiges Finanzinvestment in die Bilanz aufgenommen.In der Vorwoche seien Pläne für ein Hardware-Wallet zur sicheren Aufbewahrung von Krypto-Beständen angekündigt worden, nun also der nächste Streich. Die angekündigte DeFi-Plattform solle als eigener Geschäftsbereich geführt werden - neben den bereits bestehenden Sparten "Seller", "Cash App" und dem jüngst übernommenen Musikstreamingdienst Tidal.Ähnlich wie bei der geplanten Wallet setze Dorsey dabei auf Transparenz und Offenheit. "Offene Roadmap, offene Entwicklung, Open-Source", habe er in seinen Tweets angekündigt. DeFi ermögliche Anwendungen, die keine zentralen Instanzen wie Banken erfordern würden, sondern auf Blockchain-basierte Smart Contracts zurückgreifen würden. Das solle Finanztransaktionen effizienter, günstiger und leichter zugänglich machen.Für Teilnehmer an DeFi-Ökosystemen seien sie darüber hinaus sehr attraktiv: Wer seine Krypto-Bestände auf entsprechenden Plattformen als Kapital zur Verfügung stelle, könne nach Berechnungen von CNBC Renditen von 15 bis 30% erzielen. Obwohl solche Renditen natürlich nur mit einem entsprechend hohen Risiko realisierbar seien, boome der DeFi-Sektor.Für den "Aktionär" sei Square einer der Favoriten im Payment- und Fintech-Sektor. Nicht nur im Hinblick auf den Bereich Kryptowährungen sei das Wachstumspotenzial enorm, auch die Chancen im Händler und Privatkundengeschäft sowie die Option einer globalen Expansion würden für Fantasie sorgen.Das spiegele sich in einer sportlichen Bewertung, doch ein Schnäppchen sei die Square-Aktie ohnehin noch nie gewesen. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei. Mutige Neueinsteiger könnten weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2021)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.