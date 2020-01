Börsenplätze Square-Aktie:



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (09.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Square berechne künftig eine Gebühr, wenn Händler eine Sofort-Abbuchung von ihrem Square-Account auf ihr Bankkonto vornehmen möchten. Auch wenn der Schritt einige Kunden kosten dürfte, komme er bei Anlegern und Analysten bislang gut an.Händler, die per "Instant-Transfer" noch am selben Tag Geld auf ihr Konto abbuchen möchten, müssten dafür künftig eine Gebühr von 1,5 Prozent bezahlen. Das habe Square bereits am Dienstagabend bekannt gegeben.Für Neukunden trete die neue Gebührenregelung demnach sofort in Kraft, für bestehende Nutzer am 7. Februar. Abbuchungen zum nächsten Werktag und die Nutzung der Firmen-Debit-Karte "Square Card" sollten aber weiterhin gebührenfrei für die Kunden bleiben.Aufgrund der durchwachsenen Performance im Vorjahr und der sportlichen Bewertung mit einem 2020er-KGV von 71 stehe die Square-Aktie aktuell nur auf der Beobachtungliste des AKTIONÄR. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie sei inzwischen aber ein charttechnisches Kaufsignal generiert worden. Sollte dieses durch kurzfristige Anschlussgewinne bestätigt werden, können spekulative Anleger wieder eine Position in Betracht ziehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".AKTIONÄR-Favorit in der US-Payment-Branche sei derzeit PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) mit attraktivem Chance/Risiko-Verhältnis, guten operativen Aussichten und einem aussichtsreichen Chartbild. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link