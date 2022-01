Die gestern in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten Licht und Schatten. So legten die Erzeugerpreise im Dezember weniger stark als erwartet zu. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hingegen stieg, während Analysten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten.



Auf den Rohstoffmärkten hätten insbesondere die Ölpreise weiter zulegen können. Der Preis der Sorte Brent liege aktuell knapp über USD 84,50 je Fass. Auch der Goldpreis neige weiter zur Stärke. Die Feinunze koste in etwa USD 1.830.



In der Welt der Krypto-"Währungen" habe deren bekanntester Vertreter, der Bitcoin, wieder etwas von seinen an den Tagen zuvor lukrierten Gewinnen abgeben und notiere aktuell bei USD 42.900.



Der heutige Tag markiere quasi den offiziellen Start in die Unternehmens-Berichtssaison. Heute Nachmittag würden die ersten großen US-Finanzinstitute - BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) und JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) - ihre Zahlen zum vierten Quartal veröffentlichen. Zudem würden in den USA heute die jüngsten Daten zu Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie die Konsumentenstimmung gemäß der Universität von Michigan bekannt gegeben. Der Kalender sei also gut befüllt. (14.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die spürbare Erholung der Aktienmärkte im Allgemeinen und der Technolgieaktien im Besonderen aus der ersten Wochenhälfte hat gestern vorerst wieder ein jähes Ende erfahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 2,57% auf unter 15.500 Punkte abgesackt. Damit seien seine Kursgewinne seit dem späten Montagshandel wieder dahin. Der größte Druck für die Tech-Werte komme aktuell von der angekündigten strafferen Geldpolitik der US-Notenbank. Mehrere Mitglieder der FED hätten sich am Donnerstag für eine eher frühere denn spätere erste Anhebung des Leitzinses ausgesprochen. Diese könnte somit bereits im März erfolgen. Viele Marktteilnehmer würden inzwischen mit bis zu vier Leitzinserhöhungen allein in diesem Jahr rechnen. Aktien von Technologiekonzernen würden im gegenwärtigen Umfeld ganz besonders sensibel auf höhere Zinsen reagieren. So würden beispielsweise die ohnehin schon teuren Investitionen dieser Unternehmen dadurch noch teurer. Außerdem seien deren Aktien ohne jeden Zweifel bereits reichlich hoch bewertet. Ein angestiegener Abzinsungsfaktor führe hier als logische Konsequenz zu niedrigeren "fair values" in den Analysten-Modellen. Solcherart verwundere es dann wenig, dass der NASDAQ 100 nicht nur am gestrigen Handelstag, sondern insgesamt seit Jahresbeginn mit einem Minus von 5,1% zu den Nachzüglern im globalen Vergleich der Aktienindizes zähle. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit seiner ebenfalls recht hohen Anzahl an Technologie-Werten auch kräftig Federn lassen müssen und habe gestern 1,42% verloren. Etwas besser sei es dem Dow Jones Industrials ergangen, der mit einem Minus von 0,49% aus dem Handel gegangen sei, obwohl auch dieser durch die in ihm enthaltenen Tech-Werte Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit Abschlägen von bis zu 4,2% gebremst gewesen sei. Die europäischen und asiatischen Aktienindices seien gestern noch weitgehend unverändert zu ihren Schlusskursen vom Mittwoch aus dem Handelstag gegangen. Hier würden die Rückschläge wohl heute folgen. In Asien lägen die japanischen Indices und der chinesische HSCE über ein Prozent im Minus; in Europa würden die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf eine klar negative Eröffnung hindeuten.