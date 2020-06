Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

201,00 EUR -0,05% (19.06.2020, 11:03)



Xetra-Aktienkurs Spotify-Aktie:

203,45 EUR +3,15% (19.06.2020, 10:48)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

225,28 USD +12,74% (18.06.2020, 22:10)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (19.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Wie am Donnerstag bekannt geworden sei, habe der Streamingdienst einen Deal mit DC und Warner Bros. zur Produktion neuer exklusiver Podcasts mit bekannten Comicfiguren abgeschlossen. Laut Spotify handle es sich dabei um den ersten Deal mit dem DC-Comic-Universum zu dem bekannte Marken wie Superman, WonderWoman, Batman, The Joker und Harley Quinn gehören würden.Nach den News habe die Spotify-Aktie mit einer Gap nach oben eröffnet und ein neues Rekordhoch markiert. Das Kursplus am Handelsende habe über zwölf Prozent betragen. Damit sei auch charttechnisch ein klares Kaufsignal ausgelöst worden. Vieles spreche nun für eine Fortsetzung der Rally.Die Spotify habe in der Coronakrise mit einer Vielzahl von positiven News geglänzt. Jetzt komme mit dem lukrativen Deal mit Warner Bros. und DC eine weitere Top-Meldung dazu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Spotify-Aktie: