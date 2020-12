Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Der Herzog und die Herzogin von Sussex, besser bekannt als Prince Harry und Ehefrau Meghan, seien künftig bei Spotify zu hören. Am heutigen Dienstag hätten sie mit dem schwedischen Streamingdienst einen exklusiven Vertrag über eine Podcast-Serie geschlossen. Die Spotify-Aktie reagiere mit einem "royalen" Kursaufschlag.Die ehemaligen Royals hätten für ihre neu gegründete Produktionsfirma Archewell Audio einen Vertrag unterzeichnet, um künftig Podcasts auf Spotify zu hosten und zu produzieren.Der Streamingdienst habe in den vergangenen zwei Jahren stark in Podcasts investiert und versuche seit dem Sommer Prominente zu gewinnen. Das gelinge offenbar, Ex-Präsident Barack Obama und Ehefrau Michelle Obama seien bereits an Bord, Kim Kardashian und TikTok-Influencer Addison Rae ebenfalls. Mit Harry und Meghan könnte eine neue Gruppe von Abonnenten inmitten des Kriegs der Streaming-Anbieter gewonnen werden. Derzeit würden weltweit monatlich etwa 320 Millionen Menschen dem Spotify-Angebot lauschen.Archewell Audio werde in Zusammenarbeit mit Spotifys Gimlet-Studio noch im Dezember ein Special veröffentlichen, das von Harry und Meghan moderiert werde. Die erste komplette Serie von Archewell Audio und Spotify solle dann 2021 erscheinen.Seit Harry und Meghan von ihrer Rolle als Senior Royals zurückgetreten sind und in die USA gezogen sind, scheinen sie einen ähnlichen Weg wie die Obamas einzuschlagen, so die Experten von "Der Aktionär". Die frühere First Family habe ebenfalls eine Produktionsfirma, Higher Ground, gegründet und Partnerschaftsverträge mit Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und Spotify unterzeichnete.Der Spotify-Aktie bekomme der Harry-and-Meghan-Deal heute gut. Die Aktie ziehe in freundlichem US-Umfeld zeitweise um drei Prozent an. Nach Erreichung eines neuen Allzeithochs bei gut 346 Dollar sei der Wert leicht zurückgekommen. Nach dem 100-Dollar-Anstieg tue eine gewisse Abkühlung eigentlich gut. Solange die Unterstützungszone bei 294 Dollar halte, sei charttechnisch alles in Ordnung.Mit der Orientierung hin zum Trend-Thema Podcasts treffe Spotify eine gute Wahl. Nun gelte es neue Nutzergruppen zu gewinnen. Die ehemaligen Royals dürften dabei helfen. Wer dem AKTIONÄR-Tipp hier im Juni folgte und bei gut 200 Dollar kaufte, lässt seine Gewinne laufen. Nachkäufe lohnen im Bereich von 300 Dollar, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Spotify-Aktie. (Analyse vom 15.12.2020)