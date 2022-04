Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Splendid Medien AG:



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (04.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) unverändert zu kaufen.Splendid habe jüngst den Geschäftsbericht 2021 sowie die Jahresziele 2022 veröffentlicht.Der Konzernerlös sei um 2,8% yoy auf 44,7 Mio. Euro gestiegen und habe damit im Rahmen der Guidance ("leicht über Vorjahr") sowie der Erwartung der Aktienanalysten von der Montega AG (44,4 Mio. Euro) gelegen. Auf Segmentebene habe der Bereich Content einen Anstieg um 5,4% yoy auf 39,4 Mio. Euro (Anteil: 88,0%) verzeichnet, wohingegen das Segment Services um 12,0% auf 5,4 Mio. Euro rückläufig gewesen sei (Anteil: 12,0%). Letzteres habe an geringeren Aufträgen für die Synchronisation von Spielfilmen und Serien gelegen, was primär an der Coronabedingt geringeren Anzahl an Produktionen gelegen habe.Im Segment Content habe sich vor allem der Bereich Auftragsproduktionen mit einem Wachstum von 54,4% yoy auf 4,2 Mio. Euro sehr erfreulich entwickelt. Zurückzuführen sei dies auf die Produktion von "Die Wollnys" für RTLZWEI. Ebenfalls positiv sei das Wachstum im digitalen Vertrieb ausgefallen (+4,3% yoy auf 9,3 Mio. Euro). Darin enthalten seien neben der Auswertung von lizensiertem Content über alle relevanten Streaming-Plattformen auch Erlöse aus dem B2B-VoD-Geschäft mit freenet. Auch im Kinoverleih habe Splendid trotz anhaltender Corona-Beschränkungen einen Anstieg um 6,2% yoy auf 2,1 Mio. Euro erzielt. Besonders erfolgreich gewesen sei die Familienkomödie "De Nog Grotere Slijmfilm", die Splendid mit dem niederländischen Produktionshaus NewBe produziert habe.Für das laufende Jahr erwarte der Vorstand einen Umsatz von 42,0 bis 45,0 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 2,0 und 3,0 Mio. Euro. Grund für den relativ großen Korridor sei die fortwährende Unsicherheit im Zusammenhang mit der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen u.a. auf das Produktionsgeschäft. Die Aktienanalysten von der Montega AG lägen mit ihren Prognosen innerhalb der Bandbreiten, sähen diese als gut erreichbar an und würden sich daher komfortabel positioniert fühlen.Splendid habe 2021 erwartungsgemäß gut abgeschlossen und sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG aussichtsreich positioniert, um die Jahresziele 2022 zu erreichen.Vor dem Hintergrund des nach wie vor günstigen Bewertungsniveaus bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die Aktie von Splendid Medien mit einem nach Fortschreibung des DCF-Modells erhöhten Kursziel von 2,40 Euro (zuvor: 2,00 Euro). (Analyse vom 04.04.2022)