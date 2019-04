Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil Splendid Medien AG:



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein breit aufgestellter, innovationsstarker Medienkonzern und deckt alle Auswertungsstufen der Filmvermarktung ab. Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie runden das Profil der Splendid Medien AG ab. Seit mehr als 35 Jahren ist die Splendid Medien AG vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in Benelux etabliert. Die Aktien der Splendid Medien AG notieren seit 1999 an der deutschen Börse in Frankfurt. (11.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, initiiert die Coverage für die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) mit einer Kaufempfehlung.Der Konzernumsatz in 2018 sei um 2,5% auf 51,7 Mio. EUR (Vj: 53,0 Mio. EUR) zurückgegangen, während ein EBIT von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: -2,9 Mio. EUR) erzielt worden sei. Damit sei die 2018-Guidance (Bandbreite: 1,0 Mio. bis 3,0 Mio. EUR) erreicht worden. Die deutliche Ergebnisverbesserung zum Vorjahr resultiere vor allem aus Kostenreduzierungen bei den Herstellungskosten und den Vertriebskosten. Das Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr belaufe sich auf 1,4 Mio. EUR (VJ -3,9 Mio. EUR).Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit sei 2018 auf 19,5 Mio. EUR (Vj: 13,9 Mio. EUR) angestiegen. Unter Berücksichtigung des Capex in Höhe von 15,7 Mio. EUR (Vj: 15,6 Mio. EUR) sei ein deutlich positiver Free Cashflow von 3,8 Mio. EUR erreicht worden. Für das abgelaufene Jahr werde erneut keine Dividende vorgeschlagen.Für das Geschäftsjahr 2019 prognostiziere der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 51 Mio. EUR bis 55 Mio. EUR bei einem EBIT zwischen 1,0 Mio. EUR bis 3,0 Mio. EUR. Das Investitionsvolumen werde in einer Größenordnung von 13 Mio. EUR bis 18 Mio. EUR liegen.Der Analyst rechne mit einem Umsatz in 2019e in Höhe von 53,7 Mio. EUR, was somit eher am oberen Ende der Guidance-Range liege. Auf EBIT-Level erwarte er für 2019e einen Wert von 1,6 Mio. EUR (EBIT-Marge: 3,0%), was ebenso in der Guidance-Range liege, aber eher am unteren Ende. Den Free Cashflow in 2019e sehe er bei +2,1 Mio. EUR (2018: 3,8 Mio. EUR).Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, initiiert seine Coverage zur Splendid Medien-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1,50 EUR je Aktie, was einem Kurspotenzial von 15% entspricht. Dies basiere auf der DCF-Bewertung (1,55 EUR). Die Peer Group-Bewertung mit einem Abschlag von 20% ergebe einen fairen Wert von 1,42 EUR je Aktie. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.