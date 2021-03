Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des Telekombetreibers Euskaltel (ISIN: ES0105075008, WKN: A14V33, Ticker-Symbol: EKT) kletterten gestern nach einem Übernahmeangebot des Konkurrenten Masmovil (ISIN: ES0184696104, WKN: A2PAUU) um 16,0% nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit einem Plus von 2,3% sei die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) stärkster Wert im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen. Die US-Fluggesellschaft Southwest (ISIN: US8447411088, WKN: 862837, Ticker-Symbol: SWN, NYSE Ticker-Symbol: LUV) habe bei Boeing 100 Flugzeuge des Typs 737 Max bestellt.Der Börsengang des britischen Essenslieferdienstes Deliveroo an der Londoner Börse vollziehe sich in dem aktuellen Marktumfeld eher schleppend und belaste auch das Sentiment für die Aktien der Wettbewerber. Deliveroo (ISIN: NET000DLV007, WKN: DLV007) habe die Preisspanne bei GBP 3,90 bis GBP 4,10 je Aktie und damit am unteren Ende der bisherigen Preisspanne von GBP 3,90 und GBP 4,60 festgelegt. (30.03.2021/ac/a/m)