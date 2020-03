Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der kurzfristigen Erholung am Dienstag hatten die Sorgen rund um das Coronavirus die globalen Aktienmärkte gestern wieder vollends im Griff, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis habe gestern ein lange nicht dagewesenes Tief erreicht. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise und der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland würden ihn weit unter 30 USD pro Barrel drücken. Bei Gold halte die Abwärtsbewegung ebenso an.An den asiatischen Märkten zeichne sich heute Morgen kein positiveres Bild ab. Alle wichtigen Indices würden Verluste schreiben. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der vorbörslichen Indikatoren ebenfalls einen schwachen Start in den Tag erwarten. (19.03.2020/ac/a/m)