Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

92,94 EUR +0,37% (01.04.2022, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

12.530 JPY -1,57% (01.04.2022)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (01.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die LupeDer japanische Konzern habe in dieser Woche die Zusammenführung seiner beiden Gaming-Abonnements PlayStation Plus und PlayStation Now angekündigt. Damit solle dem Game Pass von Microsoft der Kampf angesagt werden. Wirklich von Stuhl hauen könne die Ankündigung die Anleger aber nicht, denn ein entscheidendes Feature fehle.Ab Juni werde es nur noch einen Abo-Dienst für die Sony-Konsolen geben - und zwar PlayStation Plus, wie Sony bereits am Dienstag angekündigt habe. Das Abonnement werde in drei Abstufungen namens Essential, Extra und Premium angeboten, die sich in Preis und Fülle der Features unterscheiden würden. Interessant sei dabei das 14 Euro monatlich kostende PlayStation Plus Extra, da hier neben Online-Multiplayer, Cloud-Storage und Rabattaktionen auch eine 400 Titel umfassende Spielebibliothek dazukomme.Egal für welches Abonnement sich PlayStation-Spieler jedoch entscheiden würden - vollwertigen Zugriff auf neue Releases würden sie im Gegensatz zum Game Pass nicht erhalten, sondern nur zeitlich begrenzte Test-Versionen. Mit Microsoft könne Sony mit diesem Angebot also nicht mithalten. Auch Features wie Cloud-Gaming gebe es erst im teuren Premium-Abo.Immerhin: Das Premium-Abo und die Tatsache, dass der Zugriff auf die Spielebibliothek, nun vier Euro teurer sei als zuvor bei PlayStation Now, dürften sich dennoch positiv auf die Gewinne von Sony niederschlagen. Denn die Nutzerbasis der PlayStation bleibe vorerst weit vor der Xbox.Die Sony-Aktie sei aber weiterhin günstig und locke mit einer attraktiven Diversifizierung sowie Japan-Exposure. Anleger sollten daher dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link