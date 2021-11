Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren.(01.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Kino-Aktien wie Sony könnten am Montag kräftig zulegen. Denn nach zahlreichen Verschiebungen von großen Produktionen seien im Oktober gleich eine ganze Reihe an Filmkrachern in den Kinos erschienen und hätten für den stärksten Monat seit dem Beginn der Corona-Krise gesorgt.Blockbuster wie Sonys "Venom: Let There Be Carnage", der neue James Bond oder das Science-Fiction-Epos "Dune" hätten in den Kinos im Oktober mächtig die Kassen klingeln lassen. Satte 637 Mio. USD seien im vergangenen Monat allein in Nordamerika erlöst worden, wie das Branchenportal Variety berichtet habe. Zuvor sei der Juli mit 538 Mio. USD der umsatzstärkste Monat seit März 2020 gewesen.Allerdings hätten die Kinos die Corona-Krise noch immer noch vollständig verdaut. Gegenüber dem Oktober 2019 seien 68% weniger mit dem Verkauf von Tickets erlöst worden. Analysten würden sich angesichts der starken Oktoberdaten aber optimistisch zeigen und würden für die Weihnachtszeit weitere Rekorde erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sony-Aktie: