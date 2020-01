Mit Material von dpaAFX



Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Sony gehe überraschend unter die Autobauer. Der Elektronik-Riese habe auf der Technik-Messe CES den Prototypen eines Elektroautos vorgestellt - und habe damit die Sony-Aktie über drei Prozent nach oben gefeuert.Sonys Konzeptauto sei die größte Überraschung zum CES-Auftakt gewesen. Der Prototyp namens Vision-S solle demonstrieren, welche Möglichkeiten in den technischen Entwicklungen aus dem Hause Sony steckten, habe Konzernchef Kenichiro Yoshida gesagt. Dazu würden Software, Sensoren und Sicherheitstechnik ebenso wie ein komplettes Entertainmentsystem zählen. "Dieser Prototyp verkörpert unseren Beitrag zur Zukunft der Mobilität", so Yoshida.Sony habe den Wagen zusammen mit einer ganzen Reihe von Partnern entwickelt - allen voran Magna Steyr aus Österreich, aber auch den drei großen deutschen Zulieferern Bosch, Continental und ZF. Die Elektroauto-Plattform sei geeignet, auch andere Fahrzeugtypen wie etwa SUVs anzutreiben. Sony selbst sei unter anderem stark bei Kamerasensoren, die zum Beispiel in vielen Smartphones zum Einsatz kämen. Im Innenraum des Vision-S falle ein langes Display auf, das fast von Tür zu Tür reiche.Experten hätten schon lange damit gerechnet, dass mit dem Vormarsch von Elektrofahrzeugen auch Elektronik-Konzerne in das Autogeschäft einsteigen würden. Das sei allem von Apple erwartet worden - der iPhone-Konzern habe jedoch sein jahrelanges Entwicklungsprogramm gestutzt und konzentriere sich aktuell auf Roboterwagen-Technologie.Dyson, bekannt vor allem für beutellose Staubsauger, habe mehr als zwei Jahre lang an einem Elektroauto gearbeitet und mehr als zwei Milliarden Pfund investiert. Ende vergangenen Jahres habe die Firma jedoch die Pläne aufgegeben, weil sie keine Chancen gesehen habe, das Fahrzeug profitabel zu bauen.An der Börse habe die CES-Überraschung von Sony dagegen für Begeisterung gesorgt. Die Aktie des japanischen Elektronik-Riesen sei über drei Prozent nach oben geschossen.Anleger bleiben dabei und warten ab, was Sony näheres zu seinen Elektroauto-Plänen verraten wird, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2020)