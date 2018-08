SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

CHF 185,25 +3,32% (31.08.2018, 09:07)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (31.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).Sonova habe heute ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 1,5 Mrd. angekündigt. Die rückgekauften Aktien sollten vernichtet werden. Das Programm solle spätestens im Oktober 2018 starten und maximal 36 Monate dauern. Sonova habe als Ziel ein Verhältnis Nettoschulden/EBITDA von bis zu 1,0 formuliert (bis 2020/21 zu erreichen). Der Rückkauf solle, sofern genehmigt, an der SIX Swiss Exchange über eine separate Handelslinie abgewickelt werden. Parallel dazu plane das Unternehmen, weiterhin ergänzende Übernahmen durchzuführen.Lege man einen Durchschnittskurs von CHF 180 zugrunde, würde der Rückkauf die Zahl der Aktien um rund 13% senken. Die Ankündigung erfolge zu einem interessanten Zeitpunkt, da die Analystin mit schwachen H1-Zahlen rechne. Sie werde das Rückkaufprogramm berücksichtigen, sobald es offiziell angelaufen sei.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Sonova-Aktie. Das Kursziel laute CHF 173,00. (Analyse vom 31.08.2018)Börsenplätze Sonova-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sonova-Aktie:163,65 EUR +2,96% (31.08.2018, 09:05)