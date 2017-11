ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (14.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).Aufgrund der gestern vorgelegten Zahlen habe die Analystin ihre Schätzwerte nur geringfügig angepasst. So belasse sie ihre Umsatzprognose unverändert, senke aber die EBITA-Marge für GJ 2017/18 um 2%, wodurch auch das EPS um 2% geringer ausfalle. Damit habe sie das unter den Erwartungen liegende H1-EBITDA berücksichtigt, belasse ihren H2-Wert jedoch unverändert. Ebenso wie alle übrigen Schätzwerte. Der DCF-basierte Fair Value betrage CHF 181.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bewertet die Sonova-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde unverändert bei CHF 180 gesehen. (Analyse vom 14.11.2017)Xetra-Aktienkurs Sonova-Aktie:138,95 EUR (13.11.2017)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:CHF169,10 +0,30% (14.11.2017, 09:33)