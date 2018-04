Tradegate-Aktienkurs Sonova-Aktie:

125,20 EUR (11.04.2018)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

CHF148,20 0,00% (12.04.2018, 10:23)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (12.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).Nächste Woche würden neue Produkte auf der diesjährigen American Academy of Audiology (AAA) in Nashville vorgestellt. Wie erwartet führe Phonak die pädiatrischen und Power-Produkte auf der Belong-Plattform ein. Beide Produkte würden auch als wiederaufladbare Versionen verfügbar sein. Darüber hinaus bringe Phonak auch die Roger MultiBeam-Technologie für sein Remote-Mikrofon auf den Markt, durch die sich das Sprachverstehen bei Gruppengesprächen und lauten Gesprächen um bis zu 60% verbessern solle.Interessanterweise führe Sonova das erste wiederaufladbare Hörgerät mit universeller Konnektivität unter der Marke Unitron ein. Die Analystin spekuliere, dass dies dem Umstand zu verdanken sei, dass die Akkutechnologie von Unitron auf Silber-Zink-Batterien basiere und die Integration wahrscheinlich weniger komplex gewesen sei als mit der Technologie von Phonak.Das Produkt werde wie erwartet eingeführt. Die positive Überraschung heute sei, dass Unitron vor Phonak Konnektivität kombiniert mit Wiederauladbarkeit auf den Markt bringe. Die Analystin behalte ihre Schätzungen unverändert bei. Hinsichtlich der GJ 2017/18-Ergebnisse sei sie verhalten, rechne aber damit, dass sich der Fokus der Anleger danach auf die nächste Technologieplattform richten werde, die voraussichtlich gegen Jahresende eingeführt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: