Tradegate-Aktienkurs Sonova-Aktie:

197,65 EUR +8,27% (21.05.2019, 11:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

220,50 CHF +6,99% (21.05.2019, 10:59)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (21.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).Ergebnisse im 2H18/19: Dank eines org. Wachstums von 6,9% habe Sonova wie versprochen eine deutliche sequenzielle Beschleunigung verbucht (1H: 2,6%). Hauptgrund sei der Marvel-Start im HI-Geschäft gewesen (8,3%). Die Basisprodukte (Vitus-Marke) hätten erneut gute Zuwächse gezeigt. Der Retail-Bereich habe ebenfalls ein solides org. Wachstum von 5,5% verzeichnet. Nur das Geschäft mit Cochlear-Implantaten habe unter dem Konsens gelegen. Nach einem EBITA-Wachstum von nur 0,3% in Lokalwährung im 1H habe Sonova im 2H ein Plus von 11,6% erzielt und damit am unteren Ende seiner EBITA-Vorgaben von 6 bis 9% in Lokalwährung (6,7%) gelegen. Auf EBITA-Ebene habe Sonova den Konsens daher um 2% übertroffen. Aufgrund seines Restrukturierungsprogramms habe Sonova einmalige Aufwendungen von CHF 11,4 Mio. verbucht.Vorgaben für das GJ19/20: Sonova erwarte ein organisches Umsatzplus von 5 bis 7% mit einem zusätzlichen M&A-Beitrag von 1%. Beim EBITA rechne Sonova mit 9 bis 13%. Beide Kennzahlen lägen über seinen mittelfristigen Vorgaben von 4 bis 6% bzw. 7 bis11%. Der Konsens erwarte ein organisches Umsatzwachstum von 5,7% und einen M&A-Beitrag von 0,9% (VontE: 4,7% bzw. 1%). Beim EBITA sehe der Konsens jedoch nur ein Wachstum von 8,3% in Lokalwährung vor (VontE: 10,4%). Im Mittel lägen die EBITA-Vorgaben in Lokalwährung daher ca. 3% über dem Konsens.Die Ergebnisse für das 2H18/19 seien etwas besser ausgefallen, somit habe Sonova die versprochene Beschleunigung zum letzten Halbjahr erreicht. Zu verdanken sei dies in erster Linie dem HI-Geschäft gewesen, doch auch die Retail-Sparte habe trotz der schwierigeren Vergleichsbasis gut ab geschnitten. Vor allem aber präsentiere Sonova zuversichtliche Vorgaben für das GJ19/20. Neben guten operativen Trends (Marvel, Retail, Cochlear-Implantate) erwarte Buchta erste Auswirkungen des Restrukturierungsprogramms. So wie der gesamte Sektor weise Sonova jedoch sehr hohe Bewertungskennzahlen auf, und Buchta halte das langfristige Risiko weiterhin für erheblich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: